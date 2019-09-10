Маркевич назвал главные козыри сборной Украины

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич поделился мнением о матче Украины с Литвой (3:0).
— Вы думали, что сборная Украины победит в Вильнюсе особо не напрягаясь?
— Нет, ожидал от хозяев более жесткого сопротивления. Но попав, образно говоря, под украинский каток, они были обречены.
— А может они просто испугались, увидев, что трибуны, кроме одного сектора, заполнены украинскими болельщиками, которые рьяно поддерживали своих?
— Об этом лучше спросить у них самих, но реалии таковы, что это, действительно, команды разного класса.
— А то, что нашей сборной пришлось играть на искусственном газоне, не могло создать определенные проблемы?
— Вряд ли. Если откровенно, то футболисты не любят играть на таком покрытии, поскольку возрастает риск получить травму на ровном месте. Однако газон в Вильнюсе довольно высокого качества, ровный и футболисты имели возможность продемонстрировать все свои лучшие качества. А их у подопечных Андрея Шевченко оказалось значительно больше.
— Кто из украинских сборников понравился вам больше всего?
— Здорово сыграла вся средняя линия. Думаю, что по подбору исполнителей она сейчас одна из лучших в Европе. Важно, что наши полузащитники отлично понимают друг друга, стараются действовать креативно и, чувствуется, что наслаждаются своими действиями…
— И это несмотря на то, что в Вильнюсе отсутствовал один из лидеров сборной Украины Евгений Коноплянка…
— Считаю, что это правильное решение Андрея Шевченко, ведь по разным причинам у новоиспеченного полузащитника Шахтера в последние месяцы не было игровой практики. Думаю, что именно по этой же причине Шевченко доверил место в старте Сергею Болбату, а не Александру Караваеву.
Напомним, следующий матч Украина проведет против Нигерии. Встреча состоится во вторник, 10 сентября, в Днепре. Начало в 21:30.