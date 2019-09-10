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Барселона намерена приобрести таланта Наполи

Барселона намерена приобрести таланта Наполи
22:48 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Испанский хавбек Наполи Фабиан Руис может перебраться в каталонскую Барселону.

«Барселона» проявляет интерес к испанскому полузащитнику неаполитанского «Наполи» Фабиану Руису, утверждает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в следующее летнее трансферное окно. «Барселона» интересовалась хавбеком ещё в 2018 году, но тогда он перешёл в «Наполи». Ранее сообщалось, что итальянский клуб отказался продавать Руиса в «Реал» за € 45 млн.

Руис перешёл в «Наполи» из севильского «Бетиса». Сумма трансфера составила € 30 млн. В прошлом сезоне 23-летний хавбек принял участие в 27 матчах итальянского национального чемпионата (20 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей, а также отдал четыре результативные передачи.

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ФК Барселона, ФК Наполи, Футбол, Новости футбола, Фабиан Руис.
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