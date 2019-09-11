Скачать
Среда, 11.09.2019
Сборная Украины совершила героический камбэк в матче с Нигерией (Фото, Видео)
Сборная Украины совершила героический камбэк в матче с Нигерией (Фото, Видео)
Палкин раскрыл детали трансфера Витао в Шахтер
Палкин раскрыл детали трансфера Витао в Шахтер
Отбор на Евро-2021: Украина U-21 разгромила сборную Мальты (Видео)
Отбор на Евро-2021: Украина U-21 разгромила сборную Мальты (Видео)
Комми - Лопес: Ломаченко назвал фаворита боя
Комми - Лопес: Ломаченко назвал фаворита боя

Луческу оценил перспективы Фонсеки в Италии

Луческу оценил перспективы Фонсеки в Италии
08:32 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Мирча Луческу поделился своими ожиданиями по поводу работы Пауло Фонсеки на посту наставника "Ромы"

Бывший тренер «Шахтера» Мирча Луческу поделился своими ожиданиями по поводу работы Пауло Фонсеки на посту наставника «Ромы»:

«Знаю, что Фонсека хотел бы подписать Тайсона и Марлоса в «Рому». Это одни из многих, кого я воспитал в «Шахтере». Надеюсь, у Фонсеки все сложится успешно, «Рома» нуждается в хорошем тренере.

Проблема в том, что он пришел из «Шахтера», где я поставил атакующую игру с контролем мяча, в Италии же это непросто сделать. Но он справится».

Палкин раскрыл детали трансфера Витао в Шахтер

Ранее Луческу заявил, что «Аталанта» не сможет обыграть «Шахтер».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мирча Луческу, Футбол, Новости футбола, Паулу Фонсека.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина 2:2 Нигерия: события матча (Видео)
02 Сборная Украины совершила героический камбэк в матче с Нигерией (Фото, Видео)
03 Роналду может стать автором феноменального рекорда после матча с Литвой
04 Украина - Нигерия: стартовые составы команд
05 Комми - Лопес: Ломаченко назвал фаворита боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь