Луческу оценил перспективы Фонсеки в Италии

Новости спорта:Мирча Луческу поделился своими ожиданиями по поводу работы Пауло Фонсеки на посту наставника "Ромы"

Бывший тренер «Шахтера» Мирча Луческу поделился своими ожиданиями по поводу работы Пауло Фонсеки на посту наставника «Ромы»:

«Знаю, что Фонсека хотел бы подписать Тайсона и Марлоса в «Рому». Это одни из многих, кого я воспитал в «Шахтере». Надеюсь, у Фонсеки все сложится успешно, «Рома» нуждается в хорошем тренере.

Проблема в том, что он пришел из «Шахтера», где я поставил атакующую игру с контролем мяча, в Италии же это непросто сделать. Но он справится».

Ранее Луческу заявил, что «Аталанта» не сможет обыграть «Шахтер».