Луческу оценил перспективы Фонсеки в Италии

Бывший тренер «Шахтера» Мирча Луческу поделился своими ожиданиями по поводу работы Пауло Фонсеки на посту наставника «Ромы»:
«Знаю, что Фонсека хотел бы подписать Тайсона и Марлоса в «Рому». Это одни из многих, кого я воспитал в «Шахтере». Надеюсь, у Фонсеки все сложится успешно, «Рома» нуждается в хорошем тренере.
Проблема в том, что он пришел из «Шахтера», где я поставил атакующую игру с контролем мяча, в Италии же это непросто сделать. Но он справится».
Ранее Луческу заявил, что «Аталанта» не сможет обыграть «Шахтер».