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Среда, 11.09.2019
Сборная Украины совершила героический камбэк в матче с Нигерией (Фото, Видео)
Сборная Украины совершила героический камбэк в матче с Нигерией (Фото, Видео)
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"Было много ошибок": Ярмоленко - о матче против Нигерии

"Было много ошибок": Ярмоленко - о матче против Нигерии
10:58 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Андрей Ярмоленко рассказал, почему команда не смогла обыграть Нигерию.

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал, почему команда не смогла обыграть Нигерию (2:2).

«Была интересная игра, нелегкая для нас. Нам противостоял хороший соперник. С нашей стороны было много ошибок. Разберем их и будем двигаться дальше. С настроем проблем не было. Когда приезжаешь в сборную, нет товарищеских и официальных игр.

Соперник навязал свою игру, хорошо выбегал в контратаки. Во втором тайме тренерский штаб поменял игру, и контратак стало меньше. На наши ворота было много атак, потому что наши полузащитники часто теряли мяч в середине поля, а у нигерийцев быстрые игроки.

Сборная Украины совершила героический камбэк в матче с Нигерией (Фото, Видео)

Моя игра? Не привык говорить о себе. У нас два равноценных состава. Есть конкуренция, и это прекрасно. Все ребята играют в своих клубах. Что касается моего состояния, то с каждой игрой чувствую себя лучше. Нужно время, но все прекрасно это понимают. Я пропустил 10 месяцев, поэтому еще ни разу не сыграл 90 минут. Думаю, все профессиональные футболисты понимают, о чем я говорю. Какие-то детали можно почувствовать только в матчах».

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Сборная Украины, Футбол, Андрей Ярмоленко, Новости футбола.
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