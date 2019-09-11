Легендарный экс-игрок Реала приглашает в свой клуб Месси

Новости спорта:Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм хочет пригласить в свой клуб главную звезду Барселоны Лионеля Месси.

Лидер атак "Барселоны" Лионель Месси, контракт которого с "сине-гранатовыми" рассчитан до 2021-го года, может продолжить карьеру в MLS.

Как сообщает испанская пресса, 32-летний аргентинец провёл переговоры с Дэвидом Бекхэмом, который является владельцем клуба "Интер Майами". В 2020-м году команда планирует дебютировать в MLS, отчего задумывается о звёздном усилении.

Южноамериканец заинтересовался данным предложением, однако финансовые вопросы могут помешать осуществлению сделки. Кроме того, в контакте с Лео находятся и боссы "Барсы", которые хотели бы заключить с форвардом новое соглашение.

Напомним, ранее за океан сватали другого нападающего "Барселоны" - Луиса Суареса. Кроме того, Бекхэм общался минувшим летом и с Мауро Икарди.