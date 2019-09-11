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Малаге грозит запрет на выступления в чемпионате Испании

Малаге грозит запрет на выступления в чемпионате Испании
15:09 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Испанские футбольные власти могут исключить Малагу от матчей в рамках первенства Испании.

Испанская "Малага" находится на грани административного отстранения от матчей второй лиги чемпионата Испании. На нее могут быть наложены аналогичные санкции, которые получил "Реус" в прошлом сезоне, сообщает Marca.

"Реус" был отстранен от игр Сегунды на последующие три года, а также получил запрет на занятия профессиональным футболом вместе со штрафном в 250 000 евро.

Как сообщает издание, вероятность того, что "Реус" получит запрет в прошлом году составляла 100% из-за финансовых нарушений. Что касается андалузского клуба в этом году, шансы на отстранение - 75%.

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Сообщается, что даже если "Малаге" удастся избежать дисквалификации со стороны властей в этом сезоне, это может случиться в следующем сезоне. Как минимум, клуб может получить запрет на регистрацию новых игроков.

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ФК Малага, Футбол, Чемпионат Испании, Новости футбола.
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