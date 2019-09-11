Скачать
Среда, 11.09.2019
Сборная Украины совершила героический камбэк в матче с Нигерией (Фото, Видео)
Сборная Украины совершила героический камбэк в матче с Нигерией (Фото, Видео)
Палкин раскрыл детали трансфера Витао в Шахтер
Палкин раскрыл детали трансфера Витао в Шахтер
Отбор на Евро-2021: Украина U-21 разгромила сборную Мальты (Видео)
Отбор на Евро-2021: Украина U-21 разгромила сборную Мальты (Видео)
Комми - Лопес: Ломаченко назвал фаворита боя
Комми - Лопес: Ломаченко назвал фаворита боя

Испанский топ-клуб уволил тренера

Испанский топ-клуб уволил тренера
15:37 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Валенсия накануне матча с Барселоной сменила наставника.

Руководство Валенсии приняло решение отправить в отставку главного тренера Марселино Гарсию Тораля и спортивного директора Матеу Алемани.

Сообщается, что отставку Марселино и Алемани инициировал лично президент клуба Питер Лим, который в последнее время не раз конфликтовал с обоими.

После трех туров чемпионата Испании Валенсия с 4 очками занимает 10-е место.

Кевин Принс-Боатенг дал характеристику Усману Дембеле

В ближайшую субботу "летучие мыши" сыграют на выезде с Барселоной, а в следующий вторник команду ждет старт в групповом этапе Лиги чемпионов. Первым соперником будет Челси, матч состоится в Лондоне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Лига Чемпионов, ФК Челси, Ла Лига, Валенсия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина 2:2 Нигерия: события матча (Видео)
02 Как Украина совершила камбэк в матче с Нигерией (Видео)
03 Сборная Украины совершила героический камбэк в матче с Нигерией (Фото, Видео)
04 Усик раскрыл секреты своей подготовки к бою против Спонга
05 Экс-первая ракетка мира сенсационно вылетела из турнира в Китае
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь