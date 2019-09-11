Испанский топ-клуб уволил тренера

Новости спорта:Валенсия накануне матча с Барселоной сменила наставника.

Руководство Валенсии приняло решение отправить в отставку главного тренера Марселино Гарсию Тораля и спортивного директора Матеу Алемани.

Сообщается, что отставку Марселино и Алемани инициировал лично президент клуба Питер Лим, который в последнее время не раз конфликтовал с обоими.

После трех туров чемпионата Испании Валенсия с 4 очками занимает 10-е место.

В ближайшую субботу "летучие мыши" сыграют на выезде с Барселоной, а в следующий вторник команду ждет старт в групповом этапе Лиги чемпионов. Первым соперником будет Челси, матч состоится в Лондоне.