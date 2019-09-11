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Ман Сити не намерен отпускать своего вингера в Баварию

Ман Сити не намерен отпускать своего вингера в Баварию
19:12 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Вингер сборной Германии Лерой Сане вероятнее всего останется в Манчестер Сити.

"Манчестер Сити" подталкивает полузащитника Лероя Сане к подписанию нового контракта, сообщает английская пресса. По информации London Evening Standard, "горожане" пытаются договориться с агентом игрока и соблазнить вингера подписать новое соглашение.

Как известно, летом текущего года игроком серьезно интересовалась мюнхенская "Бавария", однако травма футболиста вынудила немецкий клуб отложить свои планы. Тем не менее, ожидается, что в январе "Бавария" вновь попытается купить игрока сборной Германии.

В свою очередь "Манчестер Сити" надеется, что Сане подпишет новый контракт и останется в клубе. Напомним, что действующее соглашение Сане с "Манчестер Сити" действительно до лета 2021 года. 22-летний Сане перешел в "Манчестер Сити" из "Шальке" летом 2016 года за 50,5 миллионов евро.

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ФК Бавария, ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Лерой Сане.
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