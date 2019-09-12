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Роналдиньо возобновит карьеру футболиста: все подробности

Роналдиньо возобновит карьеру футболиста: все подробности
07:46 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Легендарный бразилец снова выйдет на футбольное поле.

Экс-форвард сборной Бразилии, каталонской Барселоны и ряда других клубов Роналдиньо намерен возобновить карьеру ради товарищеской игры за колумбийский Санта-Фе. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Стоит отметить, что соперника колумбийцы еще не выбрали. Однако уже стало известно, что поединок состоится 17-го октября. Все ждут появления бразильца на поле.

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Последнее время Роналдиньо преследует череда неудач. Сначала его бывшая жена подала на футболиста в суд.

Однако позднее Роналдиньо лишили испанского и бразильского паспорта из за большого штрафа.

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ФК Барселона, Футбол, Роналдиньо, Новости футбола.
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