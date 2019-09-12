"Мы тебя очень любим": мэр Парижа обратилась к Неймару

Новости спорта:Анн Идальго попросила звездного бразильца выложиться на все сто процентов.

Мэр Парижа Анн Идальго прокомментировала ситуацию с несостоявшимся переходом форварда ПСЖ Неймара в другой клуб этим летом. Французский политик призвала бразильца сконцентрироваться на игре и помочь парижскому клубу выиграть долгожданный трофей Лиги чемпионов.

"Неймар должен помочь победить в Лиге чемпионов. Мне нравится эта команда, я болею за ПСЖ. Парень, мы тебя очень любим. Он должен помочь своей команде.

ПСЖ сделал все возможное, чтобы приобрести его. В Париже его очень тепло встретили. Сейчас у него не самые лучшие отношения с болельщиками. Считаю, что если он даст команде все, на что способен, то все будет прощено", - приводит слова Идальго Tele Loisirs.

Напомним, что летом Неймар хотел вернуться в Барселону, но каталонцы не договорились с ПСЖ. Сообщалось, что игрок расплакался, узнав, что останется в ПСЖ.

Ранее появлялась информация, что руководство ПСЖ может продать Неймара предстоящей зимой.