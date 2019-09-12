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Петраков назвал главную проблему украинского футбола

Петраков назвал главную проблему украинского футбола
11:31 Сегодня Телеграф goldtalant.com.ua/

Новости спорта:Наставник сборной Украины U-17 – о проблемах с воспитанием юных талантов.

Бывший главный тренер юниорской сборной Украины U-20 Александр Петраков, нынешним летом ставшей чемпионом мира в своей возрастной категории, поделился мнением о том, как сложится будущее его подопечных.

— Агенты имеют влияние на тренеров? Вам предлагали откаты, только честно?

— Никогда! Десять лет назад, когда я только пришел в сборную, мне был один звонок с предложением работать по схеме. Я послал этого человека. Каждый раз, когда я принимаю сборную, первым делом сообщаю ребятам, что если увижу хоть одного агента в холле гостиницы, этот футболист тут же вылетит из сборной. Гостиница — это база сборной. Это место, где не только агентов не должно быть, но и вообще любого постороннего человека, хоть бы и родителей. Я не запрещаю им иметь агентов. Но пускай встречаются с ними где‑то в городе, не в расположении сборной. Об этом уже предупреждены футболисты 2003 года, которых я сейчас принял. Поэтому агенты меня недолюбливают и бегают от меня, как от прокаженного.

— Среди двадцати одного чемпиона мира ни одного киевлянина. Как бы вы это объяснили?

— Практически киевлянином можно считать Кирилла Дрышлюка. Он вырос в Борисполе. А вообще, это проблема не только Киева, а всех больших городов! Я на днях был в Ужгороде на турнире в честь легендарного закарпатского голкипера Андрея Гаваши. Они открывали академию «Миная», и я им сказал, что жду воспитанников Закарпатского края в сборной. Чтобы человек стал приличным футболистом, он прежде всего должен быть физически здоровым. А это — генетика. Закарпатский край всегда славился прекрасной генетикой. Ребята из этих мест отлично справляются с огромными физическими нагрузками. Они от природы прекрасно готовы функционально. В больших же городах ребята хлипкие, к тому же имеют много соблазнов. В провинции этого нет. Один Валера Бондарь, капитан нашей сборной, из Харькова. Но он вырос на окраине и не прошел через «Металлист». Валера начинал в харьковском «Арсенале», он воспитанник этого клуба.

— Есть стереотип, что молодые игроки сразу получают хорошие контракты и больше им ничего не надо. Опровергнете?

— Об этом все вокруг говорят. Ничего нового не скажу. Конечно, я предупредил ребят, но контролировать их жизнь не могу. За границей получают еще большие суммы, но у молодых футболистов ограничен доступ к этим деньгам. Большая часть замораживается на счетах, они физически не могут воспользоваться деньгами. В Бельгии, например, большой процент зарплаты откладывается в пенсионный фонд, и футболист может воспользоваться этими средствами только после 35 лет.

Сербы рассказывали, что когда Милинковичу‑Савичу увеличили зарплату до 40 тысяч евро в месяц, он мог снять только полторы. А в Украине 20‑летние футболисты из резерва покупают машины по 40—50 штук баксов! К чему им стремиться? Мы сами их уничтожаем.

К сожалению, я всего лишь тренер сборной и никак не могу на это повлиять. А вот руководители клубов могут, но бездействуют.

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Сборная Украины, Футбол, Александр Петраков.
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