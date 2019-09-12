Шаг в историю: дебютный матч Касильяса за Реал (Видео)

Сегодня 20-тая годовщина дебюта Икера Касильяса за мадридский Реал. Первый матч легендарный испанец провел 12 сентября 1999 года. Сливочные играли в гостях с Атлетиком Бильбао.