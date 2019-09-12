Именитый француз получил должность в Манчестер Юнайтед

Новости спорта:Экс-игрок Манчестер Юнайтед Патрис Эвра будет работать в тренерском штабе "красных дьяволов".

Бывший левый защитник сборной Франции и туринского Ювентуса Патрис Эвра возвращается в футбол.

Не успел француз объявить о завершении игровой карьеры, как уже нашел себе новую работу. Именитый защитник получил должность в тренерском цехе МЮ.

Как информирует ESPN, Патрис Эвра будет работать с молодежной командой "красных дьяволов". 38-летний экс-футболист будет помогать Нили Райану руководить составом U-18, в котором выступают несколько довольно талантливых и перспективных французских футболиста. Среди которых стоит выделить Мейбри Ганнибала и Ноаме Эмерана.

Напомним, что Патрис Эвра защищал цвета Манчестер Юнайтед в период с 2006-го по 2014-й года, и за это время сыграл 379 поединков.

Этап карьеры в МЮ был самым успешным для Эвра. В команде под руководством легендарного Алекса Фергюсона он пять раз становился чемпионом Англии, трижды выигрывал Кубок футбольной лиги, четыре раза Суперкубок Англии, а также триумфовал в Лиге чемпионов сезона 2007/2008.

Помимо Манчестер Юнайтед Эвра также поиграл за такие клубы, как Монако, Ювентус, Марсель и лондонский Вест Хэм.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед готов отпустить в мадридский Реал одного из своих лидеров - Поля Погба. В свою очередь президент "сливочных" Флорентино Перес назвал приоритетную цель столичного клуба на трансферном рынке.