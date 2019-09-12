В АПЛ намерены расширить использование системы VAR

Новости спорта:Судейский корпус английской Премьер лиги намерен более активно использовать помощь системы VAR.

Глава судейского корпуса Майк Райли уже провел беседу с руководством АПЛ по поводу более активного использования системы VAR – об этом сообщает Daily Mail.

Арбитры во время матча могут использовать систему только в четырех случаях: при взятии ворот, при решениях по поводу назначения пенальти, в эпизодах с прямой красной карточкой и если судья… перепутает футболистов.

В первых турах АПЛ было много игровых инцидентов, которые не подходят под данные четыре пункта, однако VAR мог бы при этом разрешить спорные эпизоды.

Сообщается, что именно руководство АПЛ оказывает давление на Райли, а не наоборот. Цель – расширить использование VAR и применять его чаще, чем сейчас.