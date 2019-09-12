Новичок Шахтера: Восхищаюсь Луисом Адриано

Новости спорта:Бразильский защитник Шахтера Витао пообщался с журналистами во время своей презентации.

Новичок донецкого Шахтера Витао на собственной презентации поделился тем, с кем советовался перед переходом к "горнякам". Также центрбек рассказал чего бы хотел достичь в украинском клубе и кого считают лучшим бразильским игроком Шахтера.

"У меня хорошие отношения с Фернандо. Он играл в Палмейрасе и тоже был в молодежной сборной. Отправил ему сообщение, и он говорил только хорошее. Это мечта каждого футболиста – играть в великом клубе. Счастлив, что нахожусь в Шахтере".

"Цели в Шахтере? Выиграть наибольшее количество трофеев и оставить след в истории Шахтера. Через клуб прошло много великих бразильцев, которые стали историей клуба, и я хочу присоединиться к ним. Можно назвать огромное количество игроков. Лично я восхищаюсь Луисом Адриано. Я следил за ним и знал его еще с Палмейраса. Безумно его уважаю. Как человек и профессионал он – великолепен".

Футболист сравнил украинский и бразильский чемпионат, согласившись с тем, что украинский является более силовым.

"Я вытерплю силовой футбол. У каждого свое тело и свой стиль игры. Так как я центральный защитник, может, немного нужно поправиться, но я и так справлюсь".

Также бразилец думал, что Коноплянка перебрался в Шахтер из Эвертона.