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Назван лучший игрок Ливерпуля по итогам августа

Назван лучший игрок Ливерпуля по итогам августа
21:44 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Форвард сборной Египта Мохамед Салах стал лучшим игроком Ливерпуля по итогам августа.

Египетский нападающий Мохамед Салах признан лучшим игроком "красных" в августе. "Я счастлив получить эту награду, но как я уже говорил ранее, самое главное - это выигрывать матчи", - сказал по этому поводу сам форвард.

Напомним, что в шести матчах "Ливерпуля" в последнем месяце лета Салах забил три гола и отдал две голевые передачи.

Ранее защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк оценил старт своей команды в нынешнем сезоне АПЛ. "Мы хотим продолжать, хотим выигрывать каждый следующий матч, - сказал ван Дейка Liverpool Echo. - У нас будет семь матчей до следующего международного перерыва, и мы хотим выиграть их все. Мы должны постараться сделать это... Думаю, мы должны быть сосредоточены на каждом следующем матче, только и всего".

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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Мохамед Салах.
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