Ультрас ПСЖ будут бойкотировать матч против Страсбура: названа причина

Новости спорта:Фанатам не нравится отношение руководства клуба к ним.

Группировка ультрас французского ПСЖ будет бойкотировать поединок Лиги 1 против Страсбура из-за Неймара. Об этом сообщает RMC Sport.

Дело в том, что они недовольны тем, что бразильский футболист не покинул команду в летнее трансферное окно. Данное недовольство они хотели выразить как раз в предстоящем поединке.

Фанаты пообещали вывесить на стадионе несколько баннеров против Неймара, однако, руководство клуба категорически против данной акции.

Помимо игры регулярного чемпионата, фанаты могут пропустить и игру против Реала в групповом этапе Чиги чемпионов, если ситуация не измениться.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство ПСЖ может продать Неймара в зимнее трансферное окно.