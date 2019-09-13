Ультрас ПСЖ будут бойкотировать матч против Страсбура: названа причина

Группировка ультрас французского ПСЖ будет бойкотировать поединок Лиги 1 против Страсбура из-за Неймара. Об этом сообщает RMC Sport.
Дело в том, что они недовольны тем, что бразильский футболист не покинул команду в летнее трансферное окно. Данное недовольство они хотели выразить как раз в предстоящем поединке.
Фанаты пообещали вывесить на стадионе несколько баннеров против Неймара, однако, руководство клуба категорически против данной акции.
Помимо игры регулярного чемпионата, фанаты могут пропустить и игру против Реала в групповом этапе Чиги чемпионов, если ситуация не измениться.
Напомним, ранее сообщалось, что руководство ПСЖ может продать Неймара в зимнее трансферное окно.