Скачать
Пятница, 13.09.2019
"Может стать ужасом": Спонг - о перспективах Усика в хэвивейте
"Может стать ужасом": Спонг - о перспективах Усика в хэвивейте
Ярмоленко - автор лучшего гола Вест Хэма в августе (Видео)
Ярмоленко - автор лучшего гола Вест Хэма в августе (Видео)
Назван следующий соперник Нурмагомедова, и это не Фергюсон
Назван следующий соперник Нурмагомедова
Чемпионат УПЛ: где и когда смотреть матчи 7 тура
Чемпионат УПЛ: где и когда смотреть матчи 7 тура

"Перестаньте нести чушь": Вербич "наехал" на журналистов

"Перестаньте нести чушь": Вербич "наехал" на журналистов
09:08 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Беньямин Вербич заверил, что не планирует уходить из клуба.

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич заверил, что не планирует уходить из клуба. Словенец призвал журналистов не распространять слухи об его желании покинуть Киев.

«Журналисты, вы что, издеваетесь? Мне в команде Динамо очень комфортно и в Киеве просто топ. Перестаньте нести чушь», — написал Вербич в сторис в Instagram.

Отметим, что на этой неделе Вербич забил в официальном матче впервые за 6,5 месяцев. Полузащитник отметился дублем в поединке отбора на Евро-2020 Словения — Израиль (3:2).

В нынешнем сезоне 25-летний Вербич провел 6 матчей за Динамо, отметившись одной результативной передачей.

Динамо идет на 5-м месте в турнирной таблице Favbet Лиги, уступая Шахтеру 10 очков. У киевлян есть еще игра в запасе, бело-синие 25 сентября встретятся с Мариуполем. В следующем матче 15 сентября Динамо дома примет Десну.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Беньямин Вербич.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Несите премию Пушкаша: шедевральный гол бисиклетой от вратаря Аякса (Видео)
02 Ярмоленко - автор лучшего гола Вест Хэма в августе (Видео)
03 Серена Уильямс отреагировала на заявление Клейстерс о возвращении в теннис
04 Моуриньо рассказал, в каком клубе ему работалось лучше всего
05 Лучший бомбардир в истории футбола среди сборных: Роналду превзойдет меня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь