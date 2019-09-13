"Перестаньте нести чушь": Вербич "наехал" на журналистов

Новости спорта:Беньямин Вербич заверил, что не планирует уходить из клуба.

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич заверил, что не планирует уходить из клуба. Словенец призвал журналистов не распространять слухи об его желании покинуть Киев.

«Журналисты, вы что, издеваетесь? Мне в команде Динамо очень комфортно и в Киеве просто топ. Перестаньте нести чушь», — написал Вербич в сторис в Instagram.

Отметим, что на этой неделе Вербич забил в официальном матче впервые за 6,5 месяцев. Полузащитник отметился дублем в поединке отбора на Евро-2020 Словения — Израиль (3:2).

В нынешнем сезоне 25-летний Вербич провел 6 матчей за Динамо, отметившись одной результативной передачей.

Динамо идет на 5-м месте в турнирной таблице Favbet Лиги, уступая Шахтеру 10 очков. У киевлян есть еще игра в запасе, бело-синие 25 сентября встретятся с Мариуполем. В следующем матче 15 сентября Динамо дома примет Десну.