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Коноплянка рассказал о своей адаптации в Шахтере

Коноплянка рассказал о своей адаптации в Шахтере
09:38 Сегодня Телеграф ua-football.com/

Новости спорта:Шахтер официально представил летних новичков команды.

Сегодня "Шахтер" официально представил в качестве игрока команды хавбека Евгения Коноплянку. На данном мероприятии футболист пообщался с прессой и ответил на вопросы журналистов и болельщиков.

– Почему выбрали 15-й номер?

– Я перешел в "Шахтер" в последний день трансферного окна. Не так много вариантов оставалось. Для меня, если честно, номер не играет большой роли. Если бы можно было взять 10-й номер, я бы его взял. Я над Мораесом в сборной подшучивал на эту тему. Для меня самое главное, чтобы мы играли и забивали.

– В 2012-м году, когда ушел Виллиан, Ринат Ахметов сказал: у нас два варианта на эту позицию – Тайсон из "Металлиста" и Коноплянка из "Днепра". Интересовался ли "Шахтер" вами раньше?

– Да, полтора года назад я общался с Сергеем Анатольевичем (Палкиным). Он спросил, хочу ли я перейти в "Шахтер". Тогда не получилось. Хорошо, что сейчас все срослось. Почему не выбрал тогда – пусть это останется между нами.

– С кем больше всего общаетесь?

– Никакой адаптации нет. Я пришел в "Шахтер", как к себе домой. Тайсон, Мораес, Марлос меня познакомили со всеми бразильцами. Я общаюсь со всеми, отношения очень теплые. Никого выделять не буду.

– ФИФА назвал трех номинантов на звание игрока года – Месси, Роналду и Ван Дейк. Кому вы отдаете предпочтение?

– Ко всем троим у меня большая симпатия. Я бы хотел, чтобы Ван Дейк выиграл. Считаю, что он провел отличный сезон. Кто еще может похвастаться тем, что его за весь сезон не обыграли.

– Какие цели ставите перед собой в "Шахтере"?

– Первая – выиграть чемпионат Украины, Суперкубок и выйти из группы в Лиге чемпионов. Если скажу, что хочу выиграть ЛЧ, я тоже не совру.

– Вы перешли в "Шахтер" в последний день окна. Какие другие предложения рассматривали?

– На протяжении трех месяцев я вел переговоры со многими клубами. Сейчас не хочу обсуждать, с кем именно. "Шахтер" хотел меня пригласить больше, чем другие клубы. Поэтому я сейчас здесь.

– Успеете ли вы набрать форму к матчу "Манчестер Сити"?

– Я надеюсь. В плане техники все осталось на уровне. Но нужно подтянуть физические кондиции. Начнем, для начала, с "Зари".

– Матчи с "Днепром-1" будут носить для вас принципиальный характер?

– Нет. Если бы это был "Днепр", где я всех знал, то, наверное, да.

– У кого в Днепре во время матча с "Днепром-1" будет большая поддержка – у вас или у клуба?

– (Смеется). Знаете, мне тоже это интересно. В сборной меня отлично встречали.

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, Евгений Коноплянка.
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