"Меня уволили из-за победы в Кубке Испании": неожиданное заявление экс-тренера Валенсии

Новости спорта:Бывший главный тренер Валенсии Марселино Гарсия Тораль прокомментировал свое увольнение.

Несколько дней назад Валенсия неожиданно рассталась с главным тренером Марселино Гарсии Торалем. Тренер был уволен после трех туров Примеры прямо перед матчем с Барселоной и дебютной игрой в Лиге чемпионов.

"Ни разу за это лето я не думал, что меня могут уволить. Мне всегда говорили, что уверены во мне. Теперь я беру паузу до конца сезона", — сказал Марселино на специальной пресс-конференции.

"Забавно, что руководство Валенсии поздравило меня не с победой в Кубке Испании, а выходом в Лигу чемпионов. Это меня удивило".

"Наверное, поводом для моего увольнения послужила как раз победа в Кубке. Уверен, что это было толчком. В течение сезона нам намекали, что мы должны отказаться от этого турнира. Но мы думали иначе и были готовы бороться".

"Я честно работал эти 26 месяцев. Когда мне сообщили эту новость, я почувствовал беспомощность и не верил. Не находил логики...", — добавил тренер.

Сменщиком Марселино в Валенсии стал Альберт Селадес.