Скачать
Пятница, 13.09.2019
Свитолина проиграла Младенович на турнире в Китае (Видео)
Свитолина проиграла Младенович на турнире в Китае (Видео)
Официально: Сауль Альварес и Ковалев проведут бой (Видео)
Официально: Сауль Альварес и Ковалев проведут бой (Видео)
ЧМ-2019 по баскетболу: кто сыграет в финале (Видео)
ЧМ-2019 по баскетболу: кто сыграет в финале (Видео)
Украина стартовала на ЧЕ-2019 по волейболу с исторической победы (Видео)
Украина стартовала на ЧЕ-2019 по волейболу с исторической победы (Видео)

Коноплянка попал в заявку Шахтера на матч с Зарей: полный список игроков

Коноплянка попал в заявку Шахтера на матч с Зарей: полный список игроков
21:47 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Подопечные Луиша Каштру отправились в Харьков, чтобы сыграть против Зари.

После перерыва на матчи сборных возвращаются баталии в чемпионате Украины. В центральном поединке тура сыграют Шахтер и Заря.

Согласно официальному сайту дончан, на поединок отправился новичок Евгений Коноплянка, а также Андрей Борячук, который пока что не появлялся на поле в этом сезоне.

Полный список игроков выглядит следующим образом:

Вратари: Алексей Шевченко, Анатолий Трубин, Андрей Пятов.

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Исмаили.

Бразилец Витао забил дебютный гол в Шахтере (Видео)

Полузащитники: Алан Патрик, Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Манор Соломон, Тайсон, Евгений Коноплянка, Дентиньо, Сергей Болбат.

Нападающие: Жуниор Мораес, Андрей Борячук.

Напомним, что поединок между Шахтером и Зарей состоится в субботу, 14-го сентября, в 17:00 по киевскому времени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Заря, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Евгений Коноплянка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Его сила действительно пугает": Президент WBSS назвал боксера, который побьет Ломаченко
02 "Последний легитимный чемпион": Тренер Фьюри высказался о Кличко
03 Хирн поставил жесткое условие Ломаченко
04 Феномен Шевченко: Украина - один из главных фаворитов Евро-2020
05 Творец главной сенсации в истории АПЛ может возглавить Динамо Киев
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь