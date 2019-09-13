Коноплянка попал в заявку Шахтера на матч с Зарей: полный список игроков

Новости спорта:Подопечные Луиша Каштру отправились в Харьков, чтобы сыграть против Зари.

После перерыва на матчи сборных возвращаются баталии в чемпионате Украины. В центральном поединке тура сыграют Шахтер и Заря.

Согласно официальному сайту дончан, на поединок отправился новичок Евгений Коноплянка, а также Андрей Борячук, который пока что не появлялся на поле в этом сезоне.

Полный список игроков выглядит следующим образом:

Вратари: Алексей Шевченко, Анатолий Трубин, Андрей Пятов.

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Исмаили.

Полузащитники: Алан Патрик, Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Манор Соломон, Тайсон, Евгений Коноплянка, Дентиньо, Сергей Болбат.

Нападающие: Жуниор Мораес, Андрей Борячук.

Напомним, что поединок между Шахтером и Зарей состоится в субботу, 14-го сентября, в 17:00 по киевскому времени.