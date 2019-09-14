Мирча Луческу назвал проблему Фонсеки в Роме

Новости спорта:Мирча Луческу считает проблемой Фонсеки то, что в Шахтере он получил уже все готовое.

Мирча Луческу уже давно не является тренером Шахтера, но не упускает возможность вспомнить свое прошлое и игроков, которые раскрылись под его руководством.

Румын видит одной из проблем Паулу Фонсеки его приверженность атакующему футболу.

"Знаю, что Фонсеке хотелось бы получить Тайсона и Марлоса, среди тех, кого я тренировал. Надеюсь, что Паулу будет успешен в Роме. Проблема в том, что он из Шахтера, где я создал атакующую команду, в которой привыкли контролировать игру. В Италии это не так просто сделать", — приводит слова Луческу TuttoMercatoWeb.

Румынский тренер также прокомментировал перспективы Генриха Мхитаряна в Роме, а также объяснил причины неудач в АПЛ.

"Он один из тех игроков, которых я люблю больше всего. Очень умный, адаптируется ко всем игровым системам, у него исключительные способности к бегу и выносливость. В Англии его использовали не на той позиции".