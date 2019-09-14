Президент Наполи рассказал о конфликте с Сарри

Новости спорта:Аурелио Де Лаурентис признался, что не ладил с Маурицио Сарри.

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис рассказал о разногласиях с бывшим главным тренером "партенопейцев" Маурицио Сарри.

"Я всегда настаивал, что ротация состава необходима для успеха, даже во времена Сарри. Вот почему мы не ладили. В этом плане большой международный опыт нынешнего тренера, Карло Анчелотти, позволяет ему успешно использовать нынешнюю систему ротации состава.

Я с нетерпением жду момента, когда новички клуба смогут проявить себя во всей красе", - приводит слова Де Лаурентиса Football-Italia.

Напомним, Сарри возглавлял Наполи с 2015 по 2018 год, а в начале прошлого сезона его сменил Карло Анчелотти. В данный момент Сарри работает в Ювентусе.