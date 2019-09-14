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Судейский ляп и удар в "домик": Вольфсбург потерял очки в матче с Фортуной (Видео)

Судейский ляп и удар в "домик": Вольфсбург потерял очки в матче с Фортуной (Видео)
13:31 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Смотреть видеообзор 4-го тура Бундеслиги Фортуна - Вольфсбург.

В четвертом туре чемпионата Германии Вольфсбург отправился в гости к Фортуне. Уже в четверг "волки" сыграют с Александрией в Лиге Европы, но внутренние баталии никто не отменял.

Хозяева довольно быстро смогли открыть счет благодаря усилиям левого защитника Гисселмана с передачи Финка. Отметим, перед навесом в штрафную мяч покинул пределы поля, однако рефери не заметил этого.

Впрочем, менее пятнадцати минут понадобилось Вольфсбургу, чтобы установить равенство в счете. Точный удар на свой счет записал Вегхорст.

Александрия отвезет болельщиков в Вольфсбург бесплатно

При довольно большом количестве ударов в матче команды так и не смогли больше порадовать фанатов забитыми мячами — ничья. Данный результат позволил "волкам" выйти на вторую строчку турнирной таблицы.

Фортуна — Вольфсбург 1:1

Голы: Гисселман, 17 — Вегхорст, 29.

Фортуна: Стеффен — Циммерманн, Айхан (Нуху, 83), Бормут, Гиселманн — Бейкер, Бодзек, Финк (Караман, 72) — Томми (Циммер, 73), Хеннингс, Хагеманн.

Вольфсбург: Перван — Тиссеран, Гилавоги, Кнохе — Виллиам, Герхардт, Арнольд, Руссийон — Брекало (Жоао Виктор, 90), Вегхорст, Мехмеди (Клаус, 69).

Предупреждения: Вегхорст, Кнохе.

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