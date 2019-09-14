Премьер-министр Украины поговорил с катарскими инвесторами о футболе

Новости спорта:Алексей Гончарук предложил инвесторам купить украинские футбольные клубы.

14 сентября в Киеве Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил Форум YES (Ялтинская европейская стратегия), где рассказал, что провел беседу с крупными катарскими инвесторами. В частности, Гончарук поведал иностранным бизнесменам о том, что в Украине есть прекрасные футбольные клубы, которые можно приобрести.

"Вчера, когда мы встречались с крупными инвесторами из Катара, я сказал им, что в Украине есть прекрасные футбольные клубы, которые можно купить", - сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, общаясь с модератором первой панели второго дня Форума YES.

Напомним, после того, как Катар стал страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу-2022 в стране начался настоящий футбольный бум. Местные бизнесмены активно вливают деньги в международный футбол. А самым ярким примером этого является ПСЖ, который в 2011 году возглавил катарец Нассер-Ганим Аль-Хелаифи.

Отметим, на закрытом для прессы мероприятии YES выступил "Квартал 95", а изюминкой вечеринки стала пародия на самого себя от Президента Украины Владимира Зеленского.