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МЮ и Реал зимой могут совершить грандиозный трансфер

МЮ и Реал зимой могут совершить грандиозный трансфер
14:26 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Реал может включить Тони Крооса в сделку, чтобы заполучить Поля Погба.

Манчестер Юнайтед заинтересован в подписании полузащитника Реала Тони Крооса, сообщает немецкий Bild.

Королевский клуб, по информации источника, может согласиться на трансфер хавбека зимой только в том случае, если манкунианцы согласятся отпустить Поля Погба в обратном направлении.

В нынешнем сезоне 29-летний немец сыграл в 3 матчах команды Зинедина Зидана во всех турнирах и забил гол.

Игрок Ювентуса может перейти в клуб МЛС

В сентябре также появилась информация, согласно которой Зидан предпочитал трансфер Погба подписанию звездного хавбека Челси Эдена Азара, но Сливочным не удалось договориться с руководством МЮ.

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Все по теме:

Поль Погба, АПЛ, Тони Кроос, Манчестер Юнайтед, Новости футбола, ФК Реал Мадрид.
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