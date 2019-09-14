МЮ и Реал зимой могут совершить грандиозный трансфер

Манчестер Юнайтед заинтересован в подписании полузащитника Реала Тони Крооса, сообщает немецкий Bild.
Королевский клуб, по информации источника, может согласиться на трансфер хавбека зимой только в том случае, если манкунианцы согласятся отпустить Поля Погба в обратном направлении.
В нынешнем сезоне 29-летний немец сыграл в 3 матчах команды Зинедина Зидана во всех турнирах и забил гол.
В сентябре также появилась информация, согласно которой Зидан предпочитал трансфер Погба подписанию звездного хавбека Челси Эдена Азара, но Сливочным не удалось договориться с руководством МЮ.