Турецкий клуб обвинил комментатора в предвзятости

Новости спорта:Касымпаша недовольна предвзятостью комментатора матча против Галатасарая.

В пятницу, 13-го сентября, Касымпаша гостила у Галатасарая и потерпела минимальном поражение из-за гола Фалькао.

Согласно заявлению на официальном сайте Касымпаши, клуб остался недоволен комментатором поединка из-за его несоответствия принципу беспристрастности.

"Вчера вечером мы играли на выезде против Галатасарая. Комментатор вел репортаж так, словно он — болельщик Галатасарая, и делал все, чтобы не уделять внимание нашей команде.

После гола Фалькао комментатор восторженно радовался, выкрикивая: "Добро пожаловать в Галатасарай!". Мы информируем общественность и правление Beinsports о том, что не желаем, чтобы комментаторы Beinsports, который является транслятором Суперлиги, выступали в качестве поддержки других команд. Мы всегда хотим, чтобы репортаж вели комментаторы, которые соблюдают принцип беспристрастности", — гласит заявление.