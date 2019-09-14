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Сто миллионов в деле: Азар дебютировал за Реал (Фото)

Сто миллионов в деле: Азар дебютировал за Реал (Фото)
15:59 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:К матчу четвертого тура в обойму команды вернулся Эден Азар, который пропускал предыдущие игры из-за травмы.

Бельгийский вингер Эден Азар впервые вышел на поле в официальном матче за «Реал». На 60-й минуте встречи 4-го тура чемпионата Испании с «Леванте» 28-летний футболист заменил Каземиро.

На момент выхода Азара на поле «Реал» выигрывал у «Леванте» со счётом 3:1. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Карим Бензема, сделавший дубль, и Каземиро. У гостей результативный удар на счету Борхи Майораля.

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Матч проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. В роли его ассистентов выступают Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес. Резервный рефери — Хосе Антонио Санчес Вильялобос.

Напомним, Эден Азар всё-таки переехал в Мадрид. Сумма перехода составила 100 млн евро.

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Все по теме:

ФК Челси, Ла Лига, Примера, Эден Азар, ФК Реал Мадрид.
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