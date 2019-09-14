Тайсон уже в сознании: детали травмы появятся завтра

Новости спорта:Капитан Шахтера получил повреждение от своего же одноклубника Исмаили.

В матче «Шахтер» - «Заря» повреждение головы получил хавбек хозяев Тайсон, которому в игровом эпизоде коленом в висок случайно ударил защитник Исмаили.

Тайсон на несколько секунд потерял сознание и был заменен, но сейчас игрок более-менее в порядке. Об этом рассказал Витор Северино, ассистент главного тренера Луиша Каштру.

«Мы пока точно не знаем, что с Тайсоном. Сейчас он в сознании, все нормально. Завтра будем знать больше. Он получил удар по голове», - сказал Северино.

Встреча завершилась 4:3 в пользу «Шахтера».