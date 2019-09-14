Скачать
Суббота, 14.09.2019
Драма и дебют Коноплянки: Шахтер и Заря устроили голевую перестрелку (Видео)
Драма и дебют Коноплянки: Шахтер и Заря устроили голевую перестрелку (Видео)
Хэйни - Абдуллаев: видео остановки боя
Хэйни - Абдуллаев: видео остановки боя
Тайсон Фьюри - Отто Уаллин: где и когда смотреть бой гигантов
Тайсон Фьюри - Отто Уаллин: где и когда смотреть бой гигантов
Серрано - Харди: девушки устроили побоище на ринге (Видео)
Серрано - Харди: девушки устроили побоище на ринге (Видео)

Тайсон уже в сознании: детали травмы появятся завтра

Тайсон уже в сознании: детали травмы появятся завтра
19:56 Сегодня Телеграф Канал Футбол

Новости спорта:Капитан Шахтера получил повреждение от своего же одноклубника Исмаили.

В матче «Шахтер» - «Заря» повреждение головы получил хавбек хозяев Тайсон, которому в игровом эпизоде коленом в висок случайно ударил защитник Исмаили.

Тайсон на несколько секунд потерял сознание и был заменен, но сейчас игрок более-менее в порядке. Об этом рассказал Витор Северино, ассистент главного тренера Луиша Каштру.

«Мы пока точно не знаем, что с Тайсоном. Сейчас он в сознании, все нормально. Завтра будем знать больше. Он получил удар по голове», - сказал Северино.

Драма и дебют Коноплянки: Шахтер и Заря устроили голевую перестрелку (Видео)

Встреча завершилась 4:3 в пользу «Шахтера».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Заря, УПЛ, Тайсон, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хейни избил Абдуллаева и придумал новое прозвище для Ломаченко (Видео)
02 Хирн поставил жесткое условие Ломаченко
03 Хантер остановил Кузьмина и нацелился на Поветкина (Видео)
04 Украина стартовала на ЧЕ-2019 по волейболу с исторической победы (Видео)
05 Гвоздик - Бетербиев: первая дуэль взглядов перед чемпионским боем (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь