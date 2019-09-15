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Ошибка Облака и дебютный гол Начо Монреаля: Атлетико сенсационно уступил Сосьедаду (Видео)

Ошибка Облака и дебютный гол Начо Монреаля: Атлетико сенсационно уступил Сосьедаду (Видео)
07:53 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча 4-го тура чемпионата Испании Реал Сосьедад - Атлетико.

Завершился матч четвертого тура чемпионата Испании. Атлетико на выезде уступил Реал Сосьедаду, не сумев поразить ворота соперника. Отметим, что в своем дебютном матче за "бело-голубых" голом отличился Начо Монреаль.

Реал Сосьедад - Атлетико 2:0

Голы: Эдегор, 58, Монреаль, 61

Атлетико представил третий комплект формы

Реал Сосьедад: Мойя, Монреаль, Льоренте, Сальдуа, Элустондо, Эдегор, Мерино (Сурутуса, 83), Оярсабаль, Субельдия, Порту (Янузай, 83), Исак (Виллиан Жозе, 73)

Атлетико: Облак (Адан, 66), Хименес, Савич, Лоди, Триппьер, Лемар (Льоренте, 46), Сауль, Витоло, Коке, Жоау Фелиш (Корреа, 57), Диего Коста

Предупреждения: Субельдия, Триппьер, Льоренте, Диего Коста.

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ФК Атлетико М, Футбол, ФК Реал Сосьедад, Новости футбола, Реал Сосьедад - Атлетико.
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