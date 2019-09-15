Ошибка Облака и дебютный гол Начо Монреаля: Атлетико сенсационно уступил Сосьедаду (Видео)

Завершился матч четвертого тура чемпионата Испании. Атлетико на выезде уступил Реал Сосьедаду, не сумев поразить ворота соперника. Отметим, что в своем дебютном матче за "бело-голубых" голом отличился Начо Монреаль.
Реал Сосьедад - Атлетико 2:0
Голы: Эдегор, 58, Монреаль, 61
Реал Сосьедад: Мойя, Монреаль, Льоренте, Сальдуа, Элустондо, Эдегор, Мерино (Сурутуса, 83), Оярсабаль, Субельдия, Порту (Янузай, 83), Исак (Виллиан Жозе, 73)
Атлетико: Облак (Адан, 66), Хименес, Савич, Лоди, Триппьер, Лемар (Льоренте, 46), Сауль, Витоло, Коке, Жоау Фелиш (Корреа, 57), Диего Коста
Предупреждения: Субельдия, Триппьер, Льоренте, Диего Коста.