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Обладатель приза имени Круиффа забил первый гол за Барселону на Камп Ноу (Видео)

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Обладатель приза имени Круиффа забил первый гол за Барселону на Камп Ноу (Видео)
08:36 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Подопечные Эрнесто Вальверде не испытали никаких проблем в матче с "летучими мышами" (5:2).

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг после матча с «Валенсией» (5:2) поделился впечатлениями от победы. В этой встрече голландец отметился дебютным голом за каталонский клуб.

«Важные три очка и мой первый гол на «Камп Ноу» за «Барселону», – написал де Йонг в своём «твиттере».

Ранее де Йонг стал обладателем приза имени Йохана Круиффа. Этой наградой отмечают лучших молодых игроков по итогам чемпионата Нидерландов. Френки победил в этой номинации ещё в мае, а уже 1 июля официально стал игроком «Барселоны». Сумма его трансфера составила € 75 млн.

«Барселона», набрав семь очков, поднялась на четвёртое место в турнирной таблице Примеры. В следующем туре каталонский клуб в гостях сыграет с «Гранадой».

В 5-м туре Барселона испытает на прочность Гранаду, а Валенсия сыграет с Леганесом.

Обзор матча

Барселона - Валенсия 5:2

Голы: Фати, 2, де Йонг, 7, Пике, 51, Суарес, 61, 82 — Гамейро, 27, Гомес, 90+2

Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Лангле, Альба — Артур (Видаль, 73), Бускетс, де Йонг (Ракитич, 70) — Перес, Гризманн, Фати (Суарес, 60)

Валенсия: Силлессен — Васс, Гарай, Паулиста, Гайя — Торрес (Ли Кан Ин, 67), Коклен, Парехо, Гедеш (Черышев, 67) — Гамейро, Родриго (Гомес, 72)

Предупреждения: Альба — Родриго, Ли Кан Ин, Гомес, Черышев

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ФК Барселона, ФК Валенсия, Ла Лига, Примера, Френки де Йонг.
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