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Бекхэм просился в Тоттенхэм, чтобы сыграть на новой арене

Бекхэм просился в Тоттенхэм, чтобы сыграть на новой арене
09:19 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Дэвид Бекхэм попросил Поччетино взять его в «Тоттенхэм», чтобы сыграть на новой арене.

Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино сообщил, что бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм попросил взять его в «Тоттенхэм», чтобы он сыграл на новом стадионе «шпор».

«Насколько важно превратить наш новый стадион в крепость, которым был для нас «Уайт Харт Лейн»? Это лишь начало. Пока мы провели здесь не так много игр. Этот стадион ещё ощущается новым для каждого из нас. Но арена прекрасная.

Я разговаривал с Дэвидом Бекхэмом. Так он сказал, что хотел бы сейчас играть в футбол, хотел бы играть за «Тоттенхэм», потому что этот стадион невероятен.

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Для нас важно превратить этот стадион в свой дом, чувствовать себя здесь комфортно. Думаю, со временем это придёт, а соперникам будет сложно обыгрывать нас здесь», — сказал Почеттино на пресс-конференции после крупной домашней победы над «Кристал Пэлас» со счётом 4:0.

Напомним, что Бекхэм завершил игровую карьеру в 2013 году.

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ФК Тоттенхэм, Футбол, АПЛ, Дэвид Бекхэм, Новости футбола, Маурисио Почеттино.
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