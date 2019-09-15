Его путешествие закончилось: умер главный футбольный пилигрим Руди Гутендорф

Новости спорта:Ушел из жизни 93 летний немецкий футболист и тренер Руди Гутендорф.

Гутендорф известен как неутомимый футбольный путешественник – он тренировал рекордные 55 команд в 32 странах мира.

Он является тренером, работавшим с наибольшим числом сборных в истории футбола — 18, занесён в Книгу рекордов Гиннесса. Также он 36 раз принимал в разных странах футбольные клубы, за что получил прозвище Руди-растлос, т.е. неутомимый Руди.

Последним местом работы Гутендорфа была сборная Самоа U-23 в 2003 году. Штутгарт, Шальке, Чили, Венесуэла, Вальядолид, Гренада, Непал, Ботсвана, Фиджи, Янг Африканс, Маврикий – это лишь малая часть из огромного списка команд Руди.

Рекордом Гутендорфа по длительности пребывания стал швейцарский Люцерн, в котором он провел пять лет.

Во время своей активной игровой карьеры Руди Гутендорф сыграл около 90 матчей, в основном, на позиции правого нападающего за клуб из родного города, «Кобленц» (Германия).