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Его путешествие закончилось: умер главный футбольный пилигрим Руди Гутендорф

Его путешествие закончилось: умер главный футбольный пилигрим Руди Гутендорф
12:01 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Ушел из жизни 93 летний немецкий футболист и тренер Руди Гутендорф.

Гутендорф известен как неутомимый футбольный путешественник – он тренировал рекордные 55 команд в 32 странах мира. 

Он является тренером, работавшим с наибольшим числом сборных в истории футбола — 18, занесён в Книгу рекордов Гиннесса. Также он 36 раз принимал в разных странах футбольные клубы, за что получил прозвище Руди-растлос, т.е. неутомимый Руди.

Последним местом работы Гутендорфа была сборная Самоа U-23 в 2003 году. Штутгарт, Шальке, Чили, Венесуэла, Вальядолид, Гренада, Непал, Ботсвана, Фиджи, Янг Африканс, Маврикий – это лишь малая часть из огромного списка команд Руди.

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Рекордом Гутендорфа по длительности пребывания стал швейцарский Люцерн, в котором он провел пять лет.

Во время своей активной игровой карьеры Руди Гутендорф сыграл около 90 матчей, в основном, на позиции правого нападающего за клуб из родного города, «Кобленц» (Германия).

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Футбол, Тренер, Футболист, Новости футбола, Руди Гутендорф.
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