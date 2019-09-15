Мораес не против возвращения в Румынию

Новости спорта:Форвард донецкого Шахтера не против возвращения в Румынию.

Нападающий сборной Украины и донецкого Шахтера Жуниор Мораес заявил, что хотел бы через какое-то время поиграть в чемпионате Румынии. Футболиста цитирует telekomsport.ro

"Я уже играл в Румынии и мог даже поиграть в одном из лидеров того чемпионата - в Стяуа. Однако, тогда, когда я играл за Глория из Бистрицы, трансфер сорвался.

Я был бы счастлив поиграть в Румынии снова. Это очень гостеприимная страна и возможно в будущем я еще вернусь сюда за игровой практикой", - сказал Мораес.

Стоит отметить, что когда трансфер Мораеса в Стяуа сорвался, его подписал донецкий Металлург. Сумма трансфера составила - 1,25 миллиона евро.

Напомним, Мораес прокомментировал свой очередной вызов в сборную Украины.