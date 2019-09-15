Скачать
Воскресенье, 15.09.2019
Фьюри - Валлин: полный бой (Видео)
Фьюри - Валлин. Видео боя
Фанаты освистывали Неймара, а он сотворил футбольное чудо (Видео)
Фанаты освистывали Неймара, а он сотворил футбольное чудо (Видео)
Двойной сейв Градецки и 4 командных гола: Боруссия Д покуражилась над Байером (Видео)
Двойной сейв Градецки и 4 командных гола: Боруссия Д покуражилась над Байером (Видео)
Гэтжи - Серроне. Видео боя
Гэтжи - Серроне. Видео боя

Мораес не против возвращения в Румынию

Мораес не против возвращения в Румынию
12:52 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Форвард донецкого Шахтера не против возвращения в Румынию.

Нападающий сборной Украины и донецкого Шахтера Жуниор Мораес заявил, что хотел бы через какое-то время поиграть в чемпионате Румынии. Футболиста цитирует telekomsport.ro

"Я уже играл в Румынии и мог даже поиграть в одном из лидеров того чемпионата - в Стяуа. Однако, тогда, когда я играл за Глория из Бистрицы, трансфер сорвался.

Я был бы счастлив поиграть в Румынии снова. Это очень гостеприимная страна и возможно в будущем я еще вернусь сюда за игровой практикой", - сказал Мораес.

Стоит отметить, что когда трансфер Мораеса в Стяуа сорвался, его подписал донецкий Металлург. Сумма трансфера составила - 1,25 миллиона евро.

Мораес сравнялся с Шевченко, но до Шацких еще далеко

Напомним, Мораес прокомментировал свой очередной вызов в сборную Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, УПЛ, Новости футбола, Жуниор Мораес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фьюри с ужасным рассечением победил Валлина (Видео)
02 Жуткая травма Тайсона в матче против Зари (Видео)
03 Драма и дебют Коноплянки: Шахтер и Заря устроили голевую перестрелку (Видео)
04 Фьюри - Валлин: полный бой (Видео)
05 Тайсон уже в сознании: детали травмы появятся завтра
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь