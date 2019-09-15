Игрок Шахтера стал отцом: сына назвали Зайон (первые фото)

Новости спорта:Майкон во второй раз стал отцом.

Полузащитник донецкого Шахтера Майкон Барберан во второй раз стал отцом. Жена бразильского хавбека Лиара родила футболисту еще одного сына, которого назвали Зайон.

Мальчик появился на свет с весом 3 килограмма 475 граммов и ростом 49 сантиметров.

Отметим, Майкон перешел в Шахтер летом 2018-го из Коринтианса за 6,6 млн евро. В сезоне-2018/19 хавбек провел 30 поединков в футболке "горняков", отличившись пятью голами и тремя результативными передачами.

Напомним, что этой весной Майкон перенес операцию на ногах, из-за чего он рискует не выйти на футбольное поле в этом году.