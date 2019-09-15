Бавария оступилась в Лейпциге: обзор матча (Видео)

РБ Лейпциг - Бавария 1:1
Голы: Форсберг, 45+3 (с пенальти) — Левандовски, 3
РБ Лейпциг: Гулачи — Мукиэле, Конате, Орбан — Клостерманн (Демме, 46), Форсберг (Нкунку, 69), Лаймер, Хальстенберг — Забитцер, Поульсен (Кунья, 81), Вернер
Бавария: Нойер — Павар, Зюле, Боатенг, Эрнандес — Киммих, Тиаго (Коутиньо, 88), Мюллер (Толиссо, 63) — Гнабри (Дэвис, 62), Левандовски, Коман
Предупреждения: Хальстенберг, Нкунку, Лаймер, Забитцер — Левандовски, Боатенг
В 5-м туре РБ Лейпциг отправится в гости к бременскому Вердеру, а Бавария примет Кельн.