Монако вновь собирается уволить Жардима: названа причина

Новости спорта:Леонарду Жардим может быть уволен из клуба в октябре.

Главный тренер Монако Леонарду Жардим может быть уволен из клуба в октябре, сообщает Get French Football News.

Руководство монегасков обсудит будущее 45-летнего португальца во время следующей паузы на матчи сборных в октябре.

Жардим уже во второй раз работает с Монако с января текущего года после увольнения из клуба Тьерри Анри. Португальцу по итогам прошлого сезона удалось спасти команду от вылета. До этого Жардим работал в клубе 2014 по 2018 год и был уволен в прошлом октябре.

На данный момент Монако находится на предпоследнем месте турнирной таблицы Лиги 1 после 5 стартовых туров. У команды в активе лишь 2 очка.

В следующем поединке чемпионата Франции команда Жардима сыграет с Реймсом 21 сентября.