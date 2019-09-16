Форвард сборной Украины рассказал, почему так часто забивает в этом сезоне

Новости спорта:Нападающий Гента и сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал ударное начало сезона со своей стороны.

Роман Яремчук продолжает забивать голы за Гент на регулярной основе.

"Для форварда голы крайне важны, это наша работа. И мы вновь отлично поработали. Играть в два нападающих гораздо проще, еще и когда имеешь позади одного футболиста. Сочетаются многие качества, вы видите это в игре. Играть с Дэвидом и Лоло очень приятно, все становится намного проще.

У нас сильная команда, которая имеет большой опыт. У меня складывается впечатление, что мы проведем прекрасный сезон. Наши фанаты этого заслуживают.

Набрать очки в матче с Сент-Этьеном будет непросто, мы нацелены на победу в этом матче. Мы усердно работали, должны показать, что заслуживаем быть среди лучших в Лиге Европы", – сказал Яремчук в комментарии официальному сайту Гента.