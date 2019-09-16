"Мы хотим выигрывать": лидер Ман Сити - об игре с Шахтером

Новости спорта:Кевин Де Брюйне уверен, что "горожане" еще вырвутся на первое место турнирной таблицы АПЛ.

Полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне занимаемом командой втором месте в таблице АПЛ. Ливерпуль опережает "горожан" на 5 очков.

"Мы еще можем выиграть АПЛ, набрав столько же очков, сколько и в прошлом сезоне (98 очков). Это Премьер-лига, тут не нужно опережать преследователя на 15 очков. Это случалось однажды. Но тут очень тяжело, и если ты хочешь финишировать первым, не так важно, как это будет сделано.

В прошлом сезоне мы отставали от Ливерпуля на семь очков. Так бывает. Очевидно, что мы хотим выигрывать в каждом матче, но это сложно.

После поражения от Норвича никто не кричал и не злился друг на друга. Все делают ошибки. Нужно принимать поражение, учиться на своих ошибках и переходить к следующему поединку.

Нет никакого смысла зацикливаться на этом или искать виновных. Играли 14 человек, и команда не достаточно хорошо справилась. Не надо плакать из-за того, что произошло", - цитирует Де Брюйне The Sun.