Лидер Шахтера пропустит матч против Ман Сити

Новости спорта:Тайсон скорее всего пропустит матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

Хавбек «Шахтера» Тайсон скорее всего пропустит матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Об этом сообщил врач «Шахтера» Артур Глущенко в эфире шоу «Великий Футбол».

«У Тайсона состояние после сотрясения головного мозга стабильное. Его жизни ничего не угрожает.

Сделали МРТ, по результатам которой более серьезных повреждений не выявлено, но его участие в матче с «Манчестер Сити» — под вопросом».

Напомним, Тайсон получил жуткую травму головы в матче с «Зарей» (4:3) после столкновения с Исмаили.