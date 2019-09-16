Матч Александрии против Вольфсбурга в ЛЕ будет судить турецкая бригада арбитров

Александрия постепенно переключается на еврокубковые баталии, где им предстоит сыграть против немецкого Вольфсбурга.
Согласно официальному сайт УЕФА, работать на данной встрече будет турецкий арбитр Халис Озкахья.
Помогать ему у боковых линий будут Чейхин Сешигузел и Хакан Емишкен. Четвертым арбитром назначен Алпер Улушой.
Напомним, начало поединка, который состоится в четверг, 19-го сентября, запланировано на 22:00 по киевскому времени. На сайте Телеграф Спорт будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.