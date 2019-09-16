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МЮ продлил контракт с одним из главных лидеров команды

МЮ продлил контракт с одним из главных лидеров команды
19:36 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Испанский голкипер Давид де Хеа продлил свое соглашение с английским Манчестер Юнайтед.

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о продлении контракта с испанским вратарём Давидом де Хеа.

Новое соглашение между голкипером и английским клубом будет действовать до лета 2023 года. В контракте есть опция продления ещё на один год.

 

Де Хеа перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2011 году из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 25 млн. Всего в составе манкунианцев 28-летний испанец принял участие в 367 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 377 голов.

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С «МЮ» де Хеа становился чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, трёхкратным обладателем Суперкубка Англии, обладателем Кубка Лиги, а также победителем Лиги Европы. За сборную Испании он сыграл 40 матчей и пропустил 34 мяча.

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Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Новости АПЛ, Давид Де Хеа.
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