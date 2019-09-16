Динамо - Мальме: букмекеры назвали фаворита матча Лиги Европы

Новости спорта:Киевское Динамо является фаворитом в первом поединке группового раунда Лиги Европы против Мальме.

В четверг, 19-го сентября, Динамо примет Мальме в рамках группового этапа Лиги Европы.

Матч пройдет в Киеве на НСК Олимпийский, стартовый свисток - в 19:55 по киевскому времени.

Букмекеры оценили шансы команд и отдали преимущество киевлянам. Так, в конторе William Hill установили коэффициент на победу Динамо 1.61, на успех же шведского клуба можно поставить с коэффициентом 5.50. Ничью здесь оценили в 3.80.

Специалисты из bet365 солидарны со своими коллегами и установили похожие коэффициенты - 1.57 на победу "бело-синих", 5.75 - на победу Мальме, 3.80 - ничья.

В своей истории команды встречались трижды - два раза в рамках Кубка европейских чемпионов-1978/79, когда шведы сыграли вничью в Киеве и 2:0 дома. Третий матч был товарищеским и завершился со счетом 0:0.