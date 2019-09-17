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Вольфсбург - Александрия: букмекеры назвали фаворита матча ЛЕ

Вольфсбург - Александрия: букмекеры назвали фаворита матча ЛЕ
06:20 Сегодня Телеграф Фото: https://fco.com.ua/

Новости спорта:Вольфсбург примет Александрию 19 сентября.

В четверг, 19 сентября, Александрия сыграет в гостях у Вольфсбурга в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

Матч пройдет на стадионе Фольксваген-Арена в Вольфсбурге в 22:00 по киевскому времени.

Букмекеры фаворитом этого поединка считают хозяев поля. Специалисты из William Hill принимают ставки на победу немецкого клуба с коэффициентом 1.18. В то время, как на успех Александрии можно сделать ставку с коэффициентом 15.00. Ничейный исход оценили в 7.00. Похожего мнения и в конторе bet365: победа Вольфсбурга - 1.16, победа Александрии - 13.00, ничья - 7.50.

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Предстоящий матч будет первым совместным в истории команд.

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Лига Европы, Вольфсбург, Александрия, Фольксваген-Арена.
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