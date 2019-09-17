"Попасть в сборную": Соль рассказал о главной мотивации в Динамо

Новости спорта:Фран Соль рассказал, почему он решил перейти в киевское Динамо.

Испанский нападающий киевского Динамо Фран Соль рассказал, почему он решил играть за "бело-синих".

"Я хотел сделать новый шаг в карьере, попробовать свои силы в еврокубках. Чем больше ты прогрессируешь, играешь в более известном клубе, тем больше у тебя шансов играть за национальную команду.

Виллем II – клуб менее высокого уровня, а Динамо находится гораздо выше. Финансы не были главной составляющей моего переезда в Украину.

Я приехал в Динамо, потому что они говорили, что я нужен здесь, на меня рассчитывают в Киеве. Они показали мне неравнодушие", - отмечает испанский форвард.

Ранее Соль заявил, что Заря могла бы играть в Ла Лиге на уровне Леганеса.