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Соперник Беринчика: Денис - проходной боксер

Соперник Беринчика: Денис - проходной боксер
11:45 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Мексиканец настроен победить украинского боксера в Броварах.

Мексиканский боксер Патрицио Лопес Морено (26-3-0, 19 КО) поделился своими ожиданиями от боя против украинца Дениса Беринчика (11-0-0, 7 КО). По его словам, он уверен в своем успехе в предстоящем поединке.

«Денис Беринчик — проходной боксер. Невзирая на его олимпийский опыт и титулы в профессионалах, он не представляет для меня угрозы. Я родился и вырос в Мексике, у нас таких спарринг-партнеров, как Денис, в детский группе бьют по несколько за тренировку. Поэтому я лечу в Украину за поясом WBO, и никто меня не остановит», — цитирует Патрицио Лопеса Морено пресс-служба К2.

24-летний Морено живет и тренируется в Мексике. В свое время владел региональными титулами WBC Latino Silver и WBC FECOMBOX. Последний поединок провел в августе этого года против своего соотечественника, экс-чемпиона WBC Silver Эдгара Пуерты, одержав победу по очкам.

Напомним, 5 октября украинский боксер Денис Беринчик проведет защиту титула Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе.

Беринчик выиграл титул в декабре прошлого года, нокаутировав филиппинца Росеки Кристобаля, а в апреле провел его успешную защиту в поединке с японцем Нихито Аракавой.

Также в рамках вечера бокса 5 октября на ринг выйдут непобежденные украинцы Олег Малиновский и Дмитрий Митрофанов.

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Бокс, Денис Беринчик, Новости бокса, Патрицио Лопес Морено.
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