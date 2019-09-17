Молния сразила футболистов на поле во время игры (Видео)

Новости спорта:По ходу матча в чемпионате Ямайки молния поразила игроков.

На Ямайке во время футбольного матча местного чемпионата была гроза. На 82-й минуте матча после нескольких вспышек два футболиста упали на газон и не смогли продолжить матч. Еще двое потом пожаловались на состояние здоровье.

Всего было госпитализировано четверо игроков.

Один из футболистов уже в больнице пожаловался на боли в груди. Электрокардиография показала нарушение ритма сердца.

Видео удара молнии:

Доктора будут наблюдать за его состоянием.

Напомним, это не первый случай, когда молния бьет футболистов во время игры.