Молния сразила футболистов на поле во время игры (Видео)

На Ямайке во время футбольного матча местного чемпионата была гроза. На 82-й минуте матча после нескольких вспышек два футболиста упали на газон и не смогли продолжить матч. Еще двое потом пожаловались на состояние здоровье.
Всего было госпитализировано четверо игроков.
Один из футболистов уже в больнице пожаловался на боли в груди. Электрокардиография показала нарушение ритма сердца.
Видео удара молнии:
Доктора будут наблюдать за его состоянием.
Напомним, это не первый случай, когда молния бьет футболистов во время игры.