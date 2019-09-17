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Шахтер - Манчестер Сити: анонс и прогноз матча Лиги чемпионов

Шахтер - Ман Сити: что сказал Гвардиола перед матчем

Шахтер - Ман Сити: что сказал Гвардиола перед матчем
18:48 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящий матч "горожан" против Шахтера.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на вопросы представителей СМИ накануне матча группового турнира Лиги чемпионов с "Шахтером".

Мне очень нравится, я привык сюда приезжать в каждом сезоне - и с "Барселоной”, и с "Баварией", - цитирует тренера официальный сайт УЕФА. - Так что все нормально. Каштру? Лично его не знаю, но две-три игры "Шахтера" под его руководством посмотрел. На самом деле, если я хочу узнать тренера, то наблюдаю за играми его команды. В данном случае мы постараемся обыграть "Шахтер".

Отсутствие Стоунза и Ляпорта - это проблема, вызов для меня и всей команды. Впрочем, у нас есть хорошие игроки. Такое случается, без этого никак. Но жаловаться я не буду. Для меня это хорошая возможность проверить команду.

Шахтер - Манчестер Сити: анонс и прогноз матча Лиги чемпионов
Шахтер - Манчестер Сити: анонс и прогноз матча Лиги чемпионовЧитать полностью

Мы понимаем все сложности, но я расцениваю этот момент, как шаг вперед. Я очень люблю сложные ситуации. Чем сложнее - тем интереснее. Футбол состоит из таких сложных ситуаций, поэтому мы постараемся решить этот вопрос.

Сложность Лиги чемпионов в том, что дистанция очень короткая, всего шесть матчей. Мне кажется, что "Шахтер" по стилю игры - достаточно нестандартная команда. Она играет не так, как это делают большинство команд премьер-лиги. Будет сложно, будет интересно. У меня есть большое уважение к сопернику.

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ФК Шахтер, ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, Футбол, Новости футбола, Хосеп Гвардиола.
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