Пятов: Шахтер будет играть на победу против Ман Сити

Новости спорта:Голкипер донецкого Шахтера Андрея Пятов прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

Андрея Пятов рассчитывает на максимальный результат в игре против Манчестер Сити.

"Я не прогнозист, но знаю, что Шахтер всегда играет на победу. Конечно, мы будем добиваться максимального результата. Вполне понимаем, против кого нам предстоит играть. Посмотрим, кто как настроился".

Андрей Пятов провел одиннадцать матчей против команд Пепа Гвардиолы. У него спросили, какой запомнился больше всего.

"Очень приятно, что я столько матчей провел. Самый памятный матч – это победный. Конечно, были большие поражения. Хотелось бы избежать их. Надеюсь, в этом матче все будет честно и правильно, и победит сильнейший".

В последнее время все чаще игроки Манчестер Сити и главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола шутят про покупку недвижимости в Харькове. У Пятова спросили, не задумывался ли он об квартире в Манчестере.

"Учитывая, что мы еще с Манчестер Юнайтед играли и часто там бывает, не скажу, что там супер город, у нас красивее. Пускай Сити к нам чаще приезжает. Если игрокам Сити так нравится в Харькове, могу у пары риелторов узнать за квартиры", — сказал Андрей Пятов.