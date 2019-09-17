Шахтер - Ман Сити: слова Каштру перед матчем ЛЧ

Новости спорта:Наставник Шахтера Луиш Каштру прокомментировал предстоящий матч "горняков" против Манчестер Сити в Лиге чемпионов.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился ожиданиями от поединка 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

"К сожалению, из-за проблем со здоровьем не мог присутствовать на тренировках и на скамейке запасных в матче против Зари. Однако эта проблема уже решена. Мы не будем анализировать завтрашний матч ввиду того, чего мы достигли в чемпионате Украины. Поединок против Манчестер Сити будет намного тяжелее, поэтому нам нужно настроиться лучшим образом.

Конечно, если посмотреть на статистику Шахтера на Донбасс Арене, то там регулярно приходили на стадион больше 35 тысяч болельщиков. У нас в Донецке прекрасный стадион, где царила невероятная атмосфера. В Харькове стадион так не заполняется, но мы знаем, что люди поддерживают нас даже на расстоянии.

О Гвардиоле я знаю то, что знает абсолютно весь мир – он один из лучших тренеров мира. Он работает с одним из лучших клубов, который выступает в лучшем чемпионате в мире. Уровень, на котором находится Пеп не может быть секретом ни для кого. Он один из самых топовых наставников.

Зинченко очень важный игрок для Манчестер Сити. Он фланговый защитник, но выполняет очень специфические функции. Он не так часто играет непосредственно на фланге, а больше смещается в середину. Очень качественный исполнитель, один из лучших в мире на своей позиции.

Гвардиола проведет 12-й матч против Шахтера? Узнавать команду и игроков – это тренировать их каждый день, а не просто играть против них несколько раз, поверьте мне. Некоторые думают, что все можно узнать, просто посмотрев игру. На самом деле в тренировочном процессе игроки раскрываются совсем иначе.

По составу на завтрашний матч, то решение уже принято. Все абсолютно решено. На самом деле состав не рождается в один день. Каждый тренер в течение определенного времени у себя в голове представляет, какой будет его идеальная формация", – сказал Каштру.